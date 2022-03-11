Российские военные атаковали Чернигов: обрушилась многоэтажка, есть погибший

Российские военные утром 13 марта нанесли авиаудар по Чернигову. В результате обрушилась многоэтажка, известно об одном погибшем. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает gordonua.com.

Как отмечает Госслужба, в 5:46 по местному времени в результате авиаудара произошло разрушение со второго по девятый этаж, с последующим горением девятиэтажного общежития.

По предварительной информации, семь человек спасены, один – погиб, еще один – травмирован. Работы продолжаются. Информация о погибших и пострадавших уточняется.