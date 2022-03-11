Россияне похитили ещё одного мэра в Украине

Глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух сообщил о похищении мэра города Днепрорудный Запорожской области Евгения Матвеева, передает Interfax.

Позже спикер Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев уточнил, что мэр Днепрорудного был похищен утром в воскресенье в 8:30 по местному времени.

Ранее сообщалось о похищении российскими военными мэра города Мелитополь Запорожской области Ивана Федорова, отказавшегося от сотрудничества с российскими войсками.