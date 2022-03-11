Новый президент Армении принес присягу и вступил в должность

В воскресенье, 13 марта, новый президент Армении Ваагн Хачатурян принес присягу и вступил в должность в ходе специального заседания Национального собрания.

"Вступая в должность президента республики, клянусь: быть верным Конституции Республики Армения, при осуществлении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и вложить все свои силы в дело укрепления национального единства", - , - дал клятву новый президент республики.

Эти слова Хачатрян произнес, положив руку на специальный экземпляр конституции Армении и Евангелие.