Глава европейской дипломатии: бесполетная зона над Украиной приведет к третьей мировой

Создание бесполетной зоны над Украиной могло бы привести к началу третьей мировой войны. Такое мнение выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете El Periódico.

"Мы делаем все возможное с военной точки зрения, содействуя тому, чтобы помочь сопротивлению украинцев военной техникой, соблюдая осторожность, [чтобы] не распространить войну на другие страны, и избегая конфронтации, которая может перерасти в ядерную конфронтацию. Когда кто-то просит бесполетную зону, это подразумевает способность и готовность сбивать российские самолеты, нарушающие ее. Это означало бы расширение конфликта до третьей мировой войны, и очевидно, что мы не хотим этого делать, - цитирует главу дипломатии ЕС ТАСС.

По его словам, санкции не способны остановить войну в одночасье, но "они способны ослабить российскую экономику и дорого обойдутся России". "То, что происходит в российской политической системе, это дело россиян. Мы не вводим санкции против России, чтобы сменить ее политический режим", - добавил Боррель.