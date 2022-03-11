Тегеран принял решение в одностороннем порядке приостановить переговорный процесс по нормализации отношений с Эр-Риядом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Nournews.

Отмечается, что информация приводится со ссылкой на источник, при этом причины решения не уточняются.

Ранее министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн во время участия в Анатолийском форуме в Турции заявил, что Иран и Саудовская Аравия проведут пятый по счету раунд переговоров в Ираке в среду, 16 марта. В течение 2021 года Тегеран и Эр-Рияд вели переговоры о возможности нормализации отношений, состоялось четыре встречи в Багдаде.