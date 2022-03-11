Киев готовится к возможной блокаде

В Киеве сформирован двухнедельный запас необходимых продуктов питания для двух миллионов киевлян, которые остались в городе, говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

"Город подготовился к возможным действиям в случае блокады. Те два миллиона киевлян, которые не оставили свои дома, не останутся один на один в случае ухудшения ситуации. Столичная власть в сотрудничестве с бизнесом сделала максимум для того, чтобы открылись магазины и аптеки, а цены в них сохранялись на доступном уровне", - говорится в сообщении.

Городские власти напомнили, что в украинской столице выплачивают зарплаты и пенсии, и призвали жителей оплачивать коммунальные услуги и помогать тем, кто рядом.