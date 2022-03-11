Россия и Украина начали переговоры по прекращению войны

Украина и Россия ведут подготовку по подписанию документа, на базе которого может закончиться война. Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью российскому «Коммерсанту».

По его словам, договор между Россией и Украиной должен быть «многокомпонентным».

«Он должен включать в себя несколько позиций. Прежде всего позиции, касающиеся прекращения собственно войны как таковой. Второй пункт – процедура, скорость по временным параметрам выхода российских войск с территории Украины. Третья часть – это мирное соглашение. Каким образом мир будет гарантирован. И тут возвращаемся к ключевому моменту, вокруг которого все и строится, – гарантии безопасности Украине, чтобы подобные ситуации не повторялись», – отметил советник главы Офиса президента Украины.

Подоляк добавил, что еще один пункт касается восстановления разрушенной в результате боевых действий инфраструктуры Украины. Компенсации за это украинская сторона ждет от России.