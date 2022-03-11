Генпрокуратура предупреждает СМИ и пользователей соцсетей

В последние дни в некоторых СМИ и социальных сетях распространялись не соответствующие действительности видео, фотографии и другая информация, якобы отражающие передвижение и дислокацию различной техники, принадлежащей азербайджанской армии.

В сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана указывается, что распространение такого рода непроверенной информации, аудио-, фото- и видеозаписей без каких-либо уточнений с государственными органами в целях создания искусственного ажиотажа недопустимо и влечет ответственность, предусмотренную законом.

"Генеральная прокуратура Азербайджана предупреждает субъекты медиа и пользователей социальных сетей, что в отношении лиц, совершивших подобные негативные действия, будут приняты меры в соответствии с требованиями действующего законодательства", - отметили в Генпрокуратуре.