В ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент РФ Владимир Путин заявил, что не против встречи с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы усердствуем для того, чтобы организовать встречу лидеров России и Украины. Еще до начала войны у нас были такие старания. В принципе, Путин в ходе телефонных переговоров с нашим президентом заявил, что не против такой встречи... Украинская сторона готова. Между сторонами ведутся технические переговоры в Беларуси. С другой стороны, есть и старания других каналов, которые мы тоже поддерживаем", - сказал Чавушоглу, слова которого приводит РИА Новости.