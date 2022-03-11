Чавушоглу: Турция не присоединится к антироссийским санкциям

Турция не будет присоединяться к санкциям ряда стран Запада против России, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на Дипломатическом форуме в Анталье.

"Мы считаем, что санкции не решат проблему. Например, закрытие воздушного пространства. Мы не можем его закрыть в соответствии с Конвенцией Монтрё. Это юридическое обязательство", - заявил Чавушоглу, отвечая на вопрос относительно позиции Турции по введению санкций против России.