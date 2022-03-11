На Черниговщине разгромили российское танковое подразделение ФОТО
Украинские военные ликвидировали танковое подразделение России, которое планировало следовать в направлении Киева, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"Военные части и подразделения Оперативного командования "Север" продолжают успешно выполнять задачи по защите нашей родной Черниговской земли от "российских освободителей". На этот раз не повезло танковому подразделению, которое имело целью беспрепятственно пройти через наших защитников и выдвинуться в направлении столицы Украины", - говорится в сообщении.