В Италии перевернулся автобус с украинскими беженцами
Попавший в ДТП в центре Италии автобус перевозил более 20 граждан Украины в центр временного приема беженцев, передает ТАСС.
Как уточняет газета Il Messaggero, в транспортном средстве, вылетевшем на обочину и перевернувшемся, находился 21 человек.
Сообщается, что одна женщина погибла, пять человек получили травмы. ДТП, причины которого выясняются, произошло рано утром на отрезке автострады в провинции Форли-Чезена (обл. Эмилия-Романья). Автобус направлялся в Пескару.