В Турции заявили о сближении позиций Москвы и Киева
Позиции России и Украины по некоторым вопросам сблизились в ходе переговоров, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Между ними продолжаются серьезные переговоры. Турция, являясь нейтральной страной, доверяет обеим сторонам. Есть вопросы статуса, будь то членство Украины в НАТО, политика нейтралитета и так далее. Мы видим, что по некоторым вопросам их позиции сблизились", - сказал Чавушоглу, выступая на Дипломатическом форуме в Анталье, его слова приводит ТАСС.