В Кремле рассказали о возможной встрече Зеленского с Путиным

В Кремле заявили, что никогда не отрицали возможности встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, но предварительно хотели бы понять, что войдет в ее повестку и какой результат ожидается. Так прокомментировал Интерфаксу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Путин в ходе телефонных переговоров с президентом Турции Эрдоганом заявил, что не против встречи с Зеленским.

«Мы неоднократно говорили, что никто не исключает возможности встречи Владимира Путина с президентом Зеленским. Но нам нужно понять, что должно стать результатом этой встречи и что будет на ней обсуждаться», - сказал Песков в ответ на просьбу подтвердить, действительно ли была выражена готовность российской стороной к такой встрече, которая не сопровождалась бы никакими условиями.

В то же время советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что встреча президентов Украины и России может состояться уже в обозримом будущем, с украинской стороны делают все, чтобы она состоялась как можно скорее.

По его словам, в настоящее время Украина продолжает поиск места проведения переговоров между лидерами Украины и России с точки зрения гарантий безопасности и наработку пакета договоренностей, который будет учитывать исключительно важные для Украины позиции.

При этом Подоляк заявил, что Зеленский не подпишет никаких неэффективных и невыгодных для Украины договоров о мире.