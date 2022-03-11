Кадыров приехал в Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров якобы приехал в Украину. Там он встретился с чеченскими силовиками. Видеозапись этого совещания опубликовали в Telegram-канале «Оперативные сводки» и RT. Чеченские СМИ пока никак не комментировали появившиеся видеозаписи.

«Бандеровцам и чеченоговорящим шайтанам пощады не видать!», — сказал Кадыров на совещании. На записи также слышно, как глава Чечни произносит фразу «Задача — взять Киев», его слова приводит «Коммерсант».

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко написал в своем Telegram-канале, что Кадыров прибыл в Украину и находится в Иванкове.

Официальной информации о том, что Кадыров в Украине, нет.