В Европе заявили о самом тяжелом кризисе после Второй мировой войны

Президент Сербии Александр Вучич считает, что кризис в Европе из-за ситуации вокруг Украины стал тяжелейшим со времен Второй мировой войны. По его словам, горизонт планирования не превышает десяти дней, передает ТАСС.

«Мировой рынок капитала почти не функционирует… Вы не знаете, что принесет завтрашний день, каждый день появляются новые проблемы… Это тяжелейший кризис в Европе после Второй мировой войны», — заявил Вучич TV Pink.

Глава Сербии уточнил, что в стране хватает запасов продовольствия и горючего, но есть проблемы с платой российским предприятиям. Он считает, что невозможно не ощутить «последствий этого крупнейшего конфликта».