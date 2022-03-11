Киев назвал посредников для встречи Зеленского и Путина

Украинские власти поддерживают контакты с Израилем и Турцией, с тем чтобы они выступили посредниками для организации возможных переговоров между президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил телеканалу "Украина-24" советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Сейчас с помощью наших партнеров, наших посредников, которые хотят выполнять какую-то посредническую миссию, это может быть Израиль, это может быть Турция и так далее, мы ищем место, где было бы желательно провести переговоры с точки зрения гарантий безопасности и, главное - нарабатываем пакет договоренностей, который будет учитывать позиции Украины. Когда это будет наработано, согласовано заранее, тогда президенты смогут встретиться и отработать окончательные положения мирного договора. Я думаю, это произойдет, что не так долго нам до этого придется идти. Я не готов сказать, что это будет в ближайшее время, день, два, три, это займет еще какое-то время. Но будем стараться, чтобы это было как можно скорее", - заявил Подоляк.