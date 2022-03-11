В Москве простились с Рустамом Ибрагимбековым

В Москве прошло прощание с драматургом, писателем и режиссером Рустамом Ибрагимбековым, который скончался в пятницу, 11 марта. ТАСС передает, что торжественная церемония состоялась в Центральном доме кинематографистов.

Проститься с мастером пришли коллеги, ученики, близкие друзья, среди которых посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, атташе по культуре посольства Азербайджана в РФ Нигяр Ахундова, режиссеры Андрей Кончаловский, Вадим Абдрашитов, ректор ВГИК Владимир Малышев и многие другие.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал уход Ибрагимбекова невосполнимой утратой. Он подчеркнул, что драматург был невероятно талантлив во многих сферах творчества и общественной жизни, а потому умел ценить чужой талант. Он открыл для культуры имена множества кинематографистов.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы отметил, что Максуд и Рустам Ибрагимбековы оставили глубокий след в культуре, литературе, кинематографе Азербайджана, всего Советского Союза и современной России.

Траурные телеграммы в адрес родных Рустама Ибрагимбекова направили высшие государственные деятели России и Азербайджана, представители культуры и искусства.