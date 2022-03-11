Американский журналист, кинодокументалист Брент Рено, который погиб в Ирпене, не работал на The New York Times, сообщил представитель издания Клифф Леви в Twitter

«Мы глубоко опечалены известием о смерти американского журналиста в Украине Брента Рено. Брент был талантливым фотографом и режиссером, но он не был в командировке от New York Times в Украине», - написал он.

С своем заявлении The New York Times отметила, что Брент Рено многие годы работал на газету.

В базе IMDB сообщается, что Брент Рено вместе с братом Крейгом снимал фильмы в зонах конфликтов, в том числе в Ираке и Афганистане. Его работы отмечены престижными наградами.