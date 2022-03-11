В Украине погиб американский журналист Брент Рено обновлено
Американский журналист, кинодокументалист Брент Рено, который погиб в Ирпене, не работал на The New York Times, сообщил представитель издания Клифф Леви в Twitter
«Мы глубоко опечалены известием о смерти американского журналиста в Украине Брента Рено. Брент был талантливым фотографом и режиссером, но он не был в командировке от New York Times в Украине», - написал он.
С своем заявлении The New York Times отметила, что Брент Рено многие годы работал на газету.
В базе IMDB сообщается, что Брент Рено вместе с братом Крейгом снимал фильмы в зонах конфликтов, в том числе в Ираке и Афганистане. Его работы отмечены престижными наградами.
.@nytimes is deeply saddened to learn of the death of an American journalist in Ukraine, Brent Renaud.— Cliff Levy (@cliffordlevy) March 13, 2022
Brent was a talented photographer and filmmaker, but he was not on assignment for @nytimes in Ukraine.
Full statement is here. pic.twitter.com/bRcrnNDacQ
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В Ирпене российские военные убили корреспондента New York Times, еще один журналист ранен, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение начальника полиции Киевской области Андрея Небитова в Facebook.
«Сегодня в Ирпене расстреляли 51-летнего корреспондента всемирно известного медиа New York Times. Еще один журналист ранен. В настоящее время потерпевшего пытаются вывести из зоны боевых действий», - написал Небитов.
Он опубликовал редакционное удостоверение журналиста и паспорт, согласно которым это видеожурналист, гражданин США Брент Рено (Brent Renaud).