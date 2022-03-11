Сколько медалей завоюет Азербайджан на домашнем чемпионате мира?

На Национальной гимнастической арене в Баку завершается чемпионат мира по спортивной акробатике с участием 170 спортсменов и спортсменок из 17 стран.

Сегодня азербайджанские акробаты должны были принять участие еще в двух финалах. Один из них уже состоялся. Наша мужская пара Даниэль Аббасов - Мурад Рафиев в финале балансового упражнения показала результат 25,120 балла и заняла 6-е место. Призовые места завоевали акробаты из Казахстана, Португалии и США.

Напомним, в предыдущие дни Даниэль и Мурад завоевали две бронзовые медали в финалах смешанного и темпового упражнений.

Чуть позже начнется финал в балансовом упражнении с участием смешанных пар, где Азербайджан представят Агасиф Рагимов и Разия Сеидли. Вчера они взяли серебро в «темпе».

На данный момент у Азербайджана три медали – серебро и две бронзы. Есть шанс завоевать четвертую награду.

Напомним, что помимо достижений на нынешнем чемпионате мира пара Даниэль Аббасов – Мурад Рафиев в 2019 году завоевала золото, серебро и бронзу на чемпионате Европы в Израиле, выступая среди молодежи. А Агасиф Рагимов и Разия Сеидли являются серебряными и бронзовыми призерами прошлогоднего взрослого чемпионата Европы в Италии.