Минфин России: Москва будет выплачивать госдолг в рублях

Россия не собирается отказываться от выполнения обязательств по государственному долгу, заявил министр финансов Антон Силуанов, уточнив, что РФ будет выплачивать госдолг в рублях до тех пор, пока Запад не разморозит золотовалютные резервы страны, пишет РИА Новости.

«Наши золотовалютные резервы, включая Фонд национального благосостояния, заморожены. У нас возникли проблемы исполнения наших обязательств, в том числе долговых», — сообщил российский министр.

По словам Силуанова, сейчас российские банки оказались в непростой ситуации из-за новых санкций, однако запасы капитала позволяют функционировать даже подпавшим под ограничения. «Все расчеты внутри страны выполняются и будут выполняться. Будут ограничения в расчетах клиентов с зарубежными партнерами. Но я думаю, что наши кредитные организации перестроят свою работу и в этих условиях", — отметил он, добавив, что государство сделает все необходимое, чтобы помочь банкам.