В России вновь проходят антивоенные акции
В ряде городов России в воскресенье, 13 марта, начались акции протеста против войны России с Украиной, передает Deutsche Welle.
По данным издания Meduza, в Москве и Санкт-Петербурге власти отказались согласовывать антивоенные митинги.
В Москве, по информации "ОВД-Инфо", уже задержаны 10 человек. В Хабаровске, по данным портала SOTA, задержаны не менее восьми человек, в том числе за надписи "Нет войне" на одежде, за плакат "Украина, ты права" и за аплодисменты пикетчику с этим плакатом.
Как сообщает портал Медиазона, в Санкт-Петербурге полицейские задерживали людей, находившихся у станции метро "Гостиный двор", где должны были пройти антивоенные акции.
Отмечается, что акции проходят также в Новосибирске, Екатеринбурге, Перми, Владивостоке, Омске, Томске. В ряде мест речь идет об одиночных пикетах с плакатами. Точное число задержанных пока неизвестно. Согласно сведениям "ОВД-Инфо", к 14.30 были задержаны более 172 человек в 20 городах.