Зеленский: «Всем украинцам сейчас тяжело... Но мы победим, и это 100%»

За 18 дней войны России против Украины погибли почти 13 тысяч российских военных, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении, опубликованном на его YouTube-канале.

«...18-й день... полномасштабного вторжения России в Украину. Почти 13 тысяч убитых (российских военных) за 18 дней... Россия потеряла тысячи единиц военной техники», – отметил президент Украины.

Зеленский рассказал, что уже почти 125 тысяч жителей Украины вывезли на безопасную территорию гуманитарными коридорами. «Сегодня ключевое задание – Мариуполь. Наш гуманитарный груз, наша колонна в двух часах от Мариуполя, всего 80 км... 100 тонн самого необходимого Украина отправила своим гражданам. Все дипломатические усилия сегодня направлены на то, чтобы груз дошел. Посмотрим, способны ли в Москве услышать. Понимаю, что всем украинцам сейчас тяжело. Всем 40 млн украинцев. Но мы победим, и это 100%», – убежден украинский президент.