Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил о новом пакете ограничительных мер, которые, по его словам, начнут действовать незамедлительно.

"В этот самый момент готовится новая серия санкций, которые должны быть применимы начиная с сегодняшнего дня, как только послы (постпреды стран ЕС в Брюсселе) придут к соглашению, чтобы одновременно запретить импорт сталелитейной продукции из России, запретить экспорт предметов люкса (в Россию), запретить любые инвестиции в нефтедобычу и перерабатывающие заводы в России и расширить список олигархов", - сказал французский министр в эфире радиостанции France Inter, его слова приводит Интерфакс.

"Мы добавляем санкции, которые немедленно вступают в силу", - продолжил министр, подчеркнув, что их еще никогда не принимали в Евросоюзе так быстро.

Отвечая на вопрос о возможности дальнейших санкций по импорту российских нефти и газа, Ле Дриан сослался на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что "не существует табу", "любые варианты на столе".