Советник Байдена: США продолжат оказывать военную помощь Украине

Соединенные Штаты считают, что смогут продолжать оказывать Украине военную помощь, несмотря на заявления России о том, что конвои с оружием являются законными целями для ВС России, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

"Конечно, такие конвои идут через зону боевых действий, так что нельзя называть их безопасными [способами доставки], однако мы полагаем, что у нас есть методы и системы для поддержки украинцев", - цитирует Салливана ТАСС.