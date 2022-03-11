В Казахстане задержали племянника Назарбаева
В Казахстане задержан племянник первого президента страны Нурсултана Назарбаева, Кайрат Сатыбалдыулы.
Sputnik Казахстан передает, что Антикоррупционная служба страны расследует уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. "По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы", - говорится в сообщении службы.
Отмечается, что проверяется причастность К.Сатыбалдыулы к другим преступлениям, подрывающим безопасность Казахстана.