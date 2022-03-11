Папа Римский Франциск после молитвы 13 марта призвал прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры, сообщает портал Vatican News.

"Братья и сестры, мы только что помолились к Деве Марии. На этой неделе город, который носит Ее имя – Мариуполь – стал городом-мучеником лютой войны, опустошающей Украину. Варварство убийства детей, невиновного и безоружного гражданского населения – не существует стратегических причин, которыми это можно обосновать. Единственное, что нужно – это прекратить неприемлемую вооруженную агрессию, прежде чем она превратит города в кладбища. Пусть по-настоящему и решительные усилия сосредоточатся на переговорах, а гуманитарные коридоры будут действенными и безопасными", – цитирует Папу Римского издание "Гордон".

Отмечается, что среди верующих в Ватикане в воскресенье были люди с украинскими флагами.