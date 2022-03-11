«Херсон – это Украина»: жители оккупированного города вышли на протесты фото; видео
Жители захваченного российскими войсками Херсона вышли на улицы, протестуя против намерений России провести в городе квазиреферндум с целью установления очередной «народной республики» наподобие самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».
На площади Свободы в центре города собрались сотни человек с украинскими флагами и плакатами «Херсон – это Украина».
Люди протестовали, несмотря на то, что вокруг стояли десятки вооруженных российских солдат и много российской техники.