Жители захваченного российскими войсками Херсона вышли на улицы, протестуя против намерений России провести в городе квазиреферндум с целью установления очередной «народной республики» наподобие самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

На площади Свободы в центре города собрались сотни человек с украинскими флагами и плакатами «Херсон – это Украина».

Люди протестовали, несмотря на то, что вокруг стояли десятки вооруженных российских солдат и много российской техники.