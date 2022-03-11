США предупредили Китай о «последствиях» за помощь России

Власти США предупредили Китай о возможных «последствиях», если КНР попытается помочь России компенсировать потери от западных санкций, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Мы внимательно следим за тем, в какой степени Китай на самом деле оказывает материальную и экономическую поддержку России. Мы донесли до Пекина, что не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России ее экономические потери (от западных санкций)», – сказал Салливан в интервью телеканалу CNN, добавив, что это повлечет за собой последствия для КНР, передает РИА Новости.

Салливан отказался ответить на вопрос, готовы ли США ввести рестрикции в отношении Пекина в случае, если тот попытается помочь России компенсировать экономические и финансовые потери от введенных США и их союзниками санкций.