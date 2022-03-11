В Украине задержали российского агента
Служба безопасности Украины задержала в Одессе информатора России, сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Отмечается, что агент был завербован российской спецслужбой во время визита в Крым.
"Основной его задачей был сбор информации о защитных оборонительных сооружениях, которые силы самообороны обустроили в области. К тому же предатель лично объехал окрестности Одессы и Черноморска, фиксировал размещение блокпостов, их точные координаты, количество лиц и военное снаряжение. Он собирал сведения о гражданах России, которые присоединились к добровольческим батальонам в Украине", - говорится в сообщении.