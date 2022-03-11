Матч чемпионата Азербайджана по футболу приостановлен из-за снегопада
Сегодня двумя матчами должен был завершиться 19-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
Однако игра в Габале между местным одноименным клубом и «Зиря» не была доиграна. Из-за снегопада на 65-й минуте матч был остановлен и продолжится завтра в 12:30. На тот момент счет во встрече открыт не был.
В эти минуты в Баку проходит игра между «Нефтчи» и «Сумгаитом».
Вчера «Карабах» обыграл в гостевом матче «Сабах» - 1:0. Единственный гол на 30-й минуте забил Абделла Зубир. А «Кешля» также на поле соперника победила «Сабаил» со счетом 3:0. Голы забивали Пярвиз Азадов (16-я минута), Рахман Гаджиев (21-я) и Туран Велизаде (90+5-я).
Турнирное положение
1.«Карабах» - 43 очка (18 матчей)
2.«Зиря» - 34 (18)
3.«Габала» - 32 (18)
4.«Нефтчи» - 31 (18)
5.«Сабах» - 23 (19)
6.«Кешля» - 18 (19)
7.«Сумгаит» - 13 (17)
8.«Сабаил» - 11 (19).