Матч чемпионата Азербайджана по футболу приостановлен из-за снегопада

Однако игра в Габале между местным одноименным клубом и «Зиря» не была доиграна. Из-за снегопада на 65-й минуте матч был остановлен и продолжится завтра в 12:30. На тот момент счет во встрече открыт не был.

В эти минуты в Баку проходит игра между «Нефтчи» и «Сумгаитом».

Вчера «Карабах» обыграл в гостевом матче «Сабах» - 1:0. Единственный гол на 30-й минуте забил Абделла Зубир. А «Кешля» также на поле соперника победила «Сабаил» со счетом 3:0. Голы забивали Пярвиз Азадов (16-я минута), Рахман Гаджиев (21-я) и Туран Велизаде (90+5-я).

Турнирное положение

1.«Карабах» - 43 очка (18 матчей)

2.«Зиря» - 34 (18)

3.«Габала» - 32 (18)

4.«Нефтчи» - 31 (18)

5.«Сабах» - 23 (19)

6.«Кешля» - 18 (19)

7.«Сумгаит» - 13 (17)

8.«Сабаил» - 11 (19).