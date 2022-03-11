Жители Бердянска и Мелитополя массово вышли на протесты

Российские войска в Мелитополе ездят по улицам и в громкоговоритель объявляют, что жителям запрещено устраивать митинги, но мелитопольцев это не останавливает: они вышли с лозунгами «Мелитополь – Украина» и требуют вернуть похищенного мэра города, передает Korrespondent.net.

Сообщается, что в захваченном российскими войсками Бердянске и Мелитополе Запорожской области люди вышли на митинги за Украину.

Отмечается, что в Бердянске тысячи людей идут по улицам города, скандируя «Бердянск – это Украина».