Беларусь опровергла слухи о готовящейся отправке военных в Украину

Минобороны Белоруссии опровергло информацию о «бунтах» в рядах Вооруженных сил страны в связи с готовящейся отправкой белорусских войск в Украину, передает Interfax со ссылкой на соответствующее сообщение военного ведомства республики, который распространил телеканал «Беларусь 1».

«Очередной фейк касательно белорусских военных распространяют украинские СМИ при поддержке экстремистских ресурсов польских спецслужб. Новый вброс содержит информацию о якобы готовящейся отправке белорусских войск в Украину и о бунтах в рядах Вооруженных сил нашей страны», - говорится в сообщении телеканала.

При этом отмечается, что авторы вброса ссылаются на информацию Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины: «Это является не более чем дезинформацией и очередной попыткой осуществить провокацию. Министерство обороны напоминает: белорусские военнослужащие в специальной военной операции в Украине не участвуют. Для получения полных и достоверных сведений рекомендовано обращаться к официальным источникам информации Республики Беларусь».