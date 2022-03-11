Власти Мариуполя: за время войны погибли 2 187 жителей города

На Мариуполь российские войска сбросили уже около 100 авиабомб, погибло 2 187 мариупольцев, говорится в заявлении Мариупольского городского совета в Telegram.

«Ежедневно Мариуполь страдает от авианалетов со стороны российских войск. За 24 часа менее 22 бомбардировок мирного города. Сброшено уже около 100 авиабомб на Мариуполь», - говорится в сообщении.

В горсовете отмечают, что на сегодня уже 2187 мариупольцев погибли от атак со стороны России: «Именно с неба идет наибольшая угроза для 400 тысяч мариупольцев, которые сейчас заблокированы в городе. Поэтому закрытие со стороны НАТО неба над Украиной или предоставление необходимых систем ПВО – это решение, которое может спасти сотни тысяч невинных жизней по всей Украине».