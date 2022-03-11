Москва подтвердила удар по военной базе у границы с Польшей: убиты около «180 иностранных наемников»

Армия России утром в воскресенье высокоточным оружием большой дальности нанесла удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, уничтожены до 180 «иностранных наемников» и крупная партия иностранных вооружений, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский», - сказал Конашенков, его слова передает РИА Новости.

По его словам, на этих объектах были развернуты «пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники».

Уничтожение прибывших на территорию Украины «иностранных наемников» будет продолжено, заявил Конашенков.

Отметим, что ранее губернатор Львовской области Украины Максим Козицкий сообщил, что жертвами ракетного удара по Международному центру миротворчества и безопасности на Яворовском полигоне стали 35 человек, еще 134 человека с разной степенью поражения находятся в госпитале. Украинские источники говорят, что для удара по полигону использовались крылатые ракеты, выпущенные с самолетов над Черным морем.