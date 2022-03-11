Человечеству грозит голод из-за прекращения поставок пшеницы из России и Украины The Guardian
В случае прекращения поставок пшеницы из России и Украины ряд регионов в мире столкнется с дефицитом продовольствия и голодом, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Guardian.
Главный экономист Всемирной продовольственной программы ООН Ариф Хусейн отметил, что последствия украинского кризиса ударят по другим частям света: «Цены на зерно и нефть стремительно приближаются и даже превосходят показатели, которые не наблюдались с продовольственного и топливного кризиса 2008 года».
Цены на продовольствие по всему миру росли и до обострения ситуации в Украине. В качестве причин называются климатический кризис и пандемия коронавируса. Сейчас же к этим факторам добавились риск срыва посевной в Украине и временный запрет на экспорт зерна из России.
Отмечается, что сейчас на Украину приходится десять процентов мировых поставок пшеницы и 15% рынка кукурузы. Россия же крупнейший экспортер зерна и один из лидеров по экспорту подсолнечника. При этом 40% поставок пшеницы из Черноморского региона приходится на Ближний Восток и Африку, где уже сильно подорожало продовольствие.
«Продолжающийся кризис может ограничить поставки основных культур и привести к резкому подорожанию продовольствия и голоду. Это может поставить под угрозу глобальную продовольственную безопасность и усилить геополитическую напряженность. Особенно тяжелыми последствия будут для тех, кто уже сейчас с трудом может прокормить свои семьи», - предупредил президент Международного фонда сельхозразвития Жильбер Унгбо.
Надвигающийся продовольственный кризис усугубляется и природными факторами и прогнозы пока только негативные, сказал региональный директор Всемирной продовольственной программы ООН в Восточной Африке Майкл Данфорд. «Урожаи гибнут, домашний скот гибнет, а голод усиливается по мере того, как повторяющиеся засухи поражают Африканский Рог. Ситуация требует немедленных гуманитарных действий и последовательной поддержки для повышения устойчивости сообществ к будущему», - предупредил Данфорд.