В случае прекращения поставок пшеницы из России и Украины ряд регионов в мире столкнется с дефицитом продовольствия и голодом, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Guardian.

Главный экономист Всемирной продовольственной программы ООН Ариф Хусейн отметил, что последствия украинского кризиса ударят по другим частям света: «Цены на зерно и нефть стремительно приближаются и даже превосходят показатели, которые не наблюдались с продовольственного и топливного кризиса 2008 года».

Цены на продовольствие по всему миру росли и до обострения ситуации в Украине. В качестве причин называются климатический кризис и пандемия коронавируса. Сейчас же к этим факторам добавились риск срыва посевной в Украине и временный запрет на экспорт зерна из России.