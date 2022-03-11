МИД Турции: третьей стороны на переговорах между Азербайджаном и Арменией не должно быть

В переговорах по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией не должно быть необходимости в третьей стороне, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам Дипломатического форума в Анталье.

«Мы говорим о мире и стабильности. Но для этого в Армении должно быть то же понимание. На мой взгляд, в переговорах о мирном соглашении необходимости участия третьей стороны быть не должно. Была война, была оккупация, но все закончилось, Азербайджан и Армения должны сесть за стол переговоров и вместе все обсудить», - заявил Чавушоглу, слова которого приводит TRT Haber.