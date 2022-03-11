Возобновилось энергоснабжение Чернобыльской АЭС
На Чернобыльской атомной электростанции восстановлено электроснабжение, что даст возможность в штатном режиме работать системам охлаждения отработанных ядерных сборок. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, пишет УНН.
«Благодаря невероятным усилиям специалистов НЭК «Укрэнерго», наших атомщиков и электриков удалось вернуть электроснабжение на ЧАЭС. Наши украинские энергетики, рискуя собственным здоровьем и жизнью, смогли отвлечь риск возможной ядерной катастрофы, угрожавшей всей Европе», - отметил Галущенко.
Высоковольтная линия электропередач была повреждена 9 марта в результате боев. Чернобыльская АЭС остается под контролем российских войск, она не функционирует по прямому назначению, но там по-прежнему хранится большое количество радиоактивных материалов.