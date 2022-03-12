«Лишают еды»: сын Никаса Сафронова приковал себя к одному из McDonald's

Пианист Лука Сафронов, сын художника Никаса Сафронова, приковал себя наручниками к одному из «Макдональдсов», выражая протест против решения компании приостановить работу в России. Об этом сообщает «КП».

Пианист выразил несогласие с тем, что санкции направлены на простых людей, и посетовал, что его лишают той еды, к которой он привык.

За время своей акции Сафронов собрал небольшую толпу. Издание сообщает, что акция была не согласована с властями. Спустя некоторое время артист был задержан полицейскими.

Сеть McDonald’s приостановит свою работу в России 14 марта.