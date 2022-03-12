Москва опровергла заявление Киева: «Российско-украинские переговоры сейчас не идут»

Советник Владимира Зеленского заявил, что переговоры между Россией и Украиной идут «прямо сейчас», сообщает Reuters.

В сообщении агентства не уточняется, какой советник рассказал данную информацию.

Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь заявил, что российско-украинские переговоры сейчас не идут, они запланированы на понедельник. «Нет. Переговоры запланированы на завтра», - сказал Песков, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация, что переговоры России и Украины идут прямо сейчас.