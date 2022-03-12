С начала суток российские войска сосредоточили основные усилия на продвижении в направлении Кривого Рога и на захвате города Николаева, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Попытки захвата Мариуполя продолжаются, говорится в сообщении.

По информации вооруженных сил Украины, для нанесения ударов по территории Украины из акватории Черного моря российская военно-морская группировка у берегов Украины остается в боевой готовности в полном составе.

Также сообщается, что российские войска активизируют деятельность по проведению диверсий на путях передвижения транспортных конвоев с гуманитарными грузами и военной помощью.