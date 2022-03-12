Еще два азербайджанских борца стали чемпионами Европы

В болгарском Пловдиве завершился чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов не старше 23 лет.

В заключительный день соревнований азербайджанские вольники завоевали две золотые медали и одну бронзовую. Джабраил Гаджиев (74 кг) победил соперников из Армении, Австрии, Турции и Румынии и во второй раз подряд стал чемпионом Европы среди 23-летних.

Сильнейшим на континенте оказался и Абубакр Абакаров (86 кг), одолевший борцов из Болгарии, Франции, Турции и Молдовы.

Еще одну медаль – бронзовую – завоевал Айдын Ахмедов (125 кг). Он победил армянина, уступил грузину, а в схватке за бронзу взял верх над представителем Греции.

Напомним, вчера наши вольники завоевали два золота и две бронзы. На высшую ступень пьедестала почета поднялись Зиреддин Байрамов (65 кг) и Ислам Ильясов (97 кг), а бронзу взяли Тофик Алиев (57 кг) и Ашраф Аширов (79 кг).

Всего сборная Азербайджана по вольной борьбе завоевала в Пловдиве четыре золотые награды и три бронзовые. В общекомандном зачете азербайджанские вольники заняли 1-е место.

Ранее наша команда по греко-римской борьбе добыла два золота, серебро и две бронзы, а женская сборная Азербайджана выиграла одно золото, одно серебро и две бронзовые награды.