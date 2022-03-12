Ракетный удар по Эрбилю: посла Ирана вызвали в МИД Ирака

МИД Ирака вызвал посла Ирана в Багдаде Ираджа Масджеди и вручил ему ноту протеста в связи с произошедшим в ночь на воскресенье ракетным обстрелом иракского города Эрбиль. Об этом заявил пресс-секретарь иракского внешнеполитического ведомства Ахмед ас-Сахаф.

«Министерство иностранных дел вызвало посла Ирана в Багдаде и выразило ему протест иракского правительства в связи с ракетным обстрелом города Эрбиль», - приводит его слова Иракское информагентство.

Кабмин Ирака ранее сообщил, что министерский совет по вопросам безопасности расценил запуск ракет с иранской территории по Эрбилю как нарушение международных принципов и норм и потребовал в этой связи через дипломатические каналы от руководства Ирана «откровенные и четкие разъяснения» относительно произошедшего.

В ночь на воскресенье расположенный на севере Ирака Эрбиль подвергся обстрелу. По поступившей информации, несколько ракет разорвались поблизости от строящегося здания генконсульства США. Ряд арабских СМИ сообщил, что ракеты могли поразить расположения израильской разведки «Моссад», однако власти курдской автономии опровергли информацию, что на территории Эрбиля находятся подобные объекты. Позднее ответственность за атаку взял на себя Корпус стражей исламской революции якобы в ответ на «недавние преступления Израиля».