Вашингтон не собирается вести переговоры с Москвой о санкциях, введенных из-за ситуации вокруг Украины, чтобы спасти ядерную сделку с Ираном, и может попробовать заключить альтернативное соглашение без России. С таким предположением выступила газета The Washington Post.

Сообщается, что одним из вариантов для США и их партнеров могло быть заключение временного соглашения, которое бы заморозило некоторые виды деятельности по ядерной программе Ирана в обмен на ослабление санкций со стороны Вашингтона. Однако Тегеран всегда отвергал идею временного соглашения, пишет газета.

Издание со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщает, что другим вариантом было бы создание аналога Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД): «Я действительно думаю, что мы были бы быть открыты для различных альтернатив. Мы начинаем думать о том, что бы это могло быть. Мы ничего не исключаем на данный момент».

Он утверждает, у Москвы есть неделя, чтобы отозвать свой запрос о письменных гарантиях, освобождающих Россию от любых санкций по Украине, которые будут ограничивать будущую торговлю России с Ираном. Чиновник назвал российские требования «самым серьезным камнем преткновения и препятствием для достижения соглашения».