В городах Германии проходят многотысячные акции в поддержку Украины

В ряде городов Германии в воскресенье, 13 марта прошли многотысячные акции протеста против войны России в Украине. По данным объединения «Остановите войну», в которое входит 42 организации, в том числе Greenpeace, Diakonie, DGB и другие, около 125 тысяч человек приняли участие в антивоенных митингах в Берлине, Гамбурге, Лейпциге, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте, передает Deutsche Welle.

В Берлине в акции приняли участие около 60 тыс. человек, в Гамбурге – 10 тыс. человек. Демонстранты несли плакаты с надписями: Stop War, Stop Putin и Help Ukraine. Многие люди были одеты в цвета национального флага Украины и несли воздушные шары таких же цветов.