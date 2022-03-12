Пентагон: закрытое небо над Украиной не помешало бы российским войскам нанести удар по Яворовскому полигону
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что закрытое небо над Украиной не помешало бы российским войскам нанести удар по Яворовскому полигону на Львовщине, который расположен менее чем в 20 км от польской границы, пишет The Hill.
Кирби отметил, что установление США бесполетной зоны над Украиной означало бы войну с Россией.
Представитель американского Министерства обороны убежден, что бесполетная зона над Украиной не остановила бы Россию от атаки на полигон, где совместно тренировались украинские и иностранные военные.
"Я участвовал в этом, когда был молодым офицером авианосца в начале 90-х. Это бой. Вы должны быть готовы стрелять или быть застрелены. Президент Байден четко дал понять, что войска США не собираются воевать в Украине", – заявил Кирби в эфире ABC.
Вместе с тем Кирби прокомментировал невероятную близость авиаударов России к границе Польши, которая является членом альянса. По его словам, в случае нападения России на одну из стран НАТО реакция Соединенных Штатов будет мгновенной.