Пентагон: закрытое небо над Украиной не помешало бы российским войскам нанести удар по Яворовскому полигону

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что закрытое небо над Украиной не помешало бы российским войскам нанести удар по Яворовскому полигону на Львовщине, который расположен менее чем в 20 км от польской границы, пишет The Hill.

Кирби отметил, что установление США бесполетной зоны над Украиной означало бы войну с Россией.

Представитель американского Министерства обороны убежден, что бесполетная зона над Украиной не остановила бы Россию от атаки на полигон, где совместно тренировались украинские и иностранные военные.