Икрам Нур, автор haqqin.az 23:07

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и шейх ОАЭ Мухаммед бин Заид аль Нахайян отклонили просьбы США о телефонном разговоре с Байденом накануне решения Соединенных Штатов о введении эмбарго на российскую нефть. Нам всем пора снова садиться за парты. Старая теория международных отношений в одночасье перестала быть актуальной, а живая история пишется прямо на наших глазах. Привычная схема сдержек и противовесов, объясняющая мир, безо всякого предупреждения встала и отправилась на покой в архив, оставив нас наедине с идеальным штормом.

Отказавшись разговаривать с Байденом, оба фактических правителя крупнейших монархий Залива тем не менее провели телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. А после этого они пообщались с президентом Украины Владимиром Зеленским. В сухом остатке – просьбы американского президента нарастить поставки нефти в Америку проигнорированы, а участвовать в санкционном давлении на Москву и Саудовская Аравия, и ОАЭ отказались. В итоге, США оказались на краю энергетического кризиса в духе 70-х годов прошлого века. И если позиция ОАЭ определилась не до конца – демонстрируя отказ идти навстречу Байдену Эмираты, тем не менее, намерены рекомендовать другим членам ОПЕК увеличить добычу нефти – то позиция саудитов остается неизменной. Более того, после игнора Байдена Эр-Риядом, Saudi Aramco объявила об инвестициях в создании крупного нефтехимического комплекса на северо-востоке Китая, в городе Паньцзинь провинции Ляонин. Он будет введен в эксплуатацию в 2024 году, и саудовская компания будет поставлять в него до 210 тысяч баррелей сырой нефти в сутки, а совокупные нефтеперерабатывающие мощности комплекса будут достигать 300 тысяч баррелей в сутки.

Да и с позицией ОАЭ не все понятно. То ли это ответ на настоятельные просьбы Байдена, то ли, что более вероятно, стремление наверстать текущее отставание ОПЕК+ от текущих квот, составляющих уже миллион баррелей в сутки из-за накопленного недоинвестирования в отрасль и ремонтов. Впрочем, главное здесь в другом. Байден привык относиться к арабским монархиям как к «банановым республикам». Самонадеянно считая, что их можно заставить делать что-то в угоду Штатам простым звонком. Даже не пытаясь их купить. Ничего не обещая. Не проявляя уважения, и не пытаясь даже. В период его молодости так и было – но мир стремительно изменился. Нынешнее руководство арабских монархий в отношении американцев очень и очень злопамятно. Оно – не «великодушно», как к недалеким американским либералам, которых принято жалеть как «городских сумасшедших», так и к старейшинам политики США, находящимся в силу возраста на грани деменции. Оно помнит Западу все. И отказ Вашингтона поддержать Эр-Рияд в йеменском конфликте – и непризнание США хуситов террористами. И стремление Байдена спешно заключить ядерную сделку с Ираном, игнорируя интересы саудитов – и осуждение убийства журналиста Хашогги. И многое другое, включая игнорирование интересов монархий Залива в целом ряде других вопросов, включая отказ предоставить им системы ПВО для защиты нефтеперерабатывающих заводов. В Вашингтоне этого не понимают. Как и того, что в арабских столицах сейчас наслаждаются своей позицией относительно того, к кому США будут ходить на поклон. Это будет тонко. Это будет долго и мучительно. Они будут наливать им литры кофе, угощать сладостями, содержание сахара в которых способно вызвать нервный тик у диетолога, сочувствовать вздыхать. А за закрытыми дверями – посмеиваться и наслаждаться...