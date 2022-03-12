В Офисе Зеленского заявили, что угрозы Киеву нет

Непосредственной военной угрозы Киеву в настоящее время и в ближайшем будущем не предвидится, утверждает советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Все силы (России), которые пытались идти на Киев, разбиты. Они стали в оборону, заняли позиции и сейчас ходят по селам, потому что топлива нет … Но угрозы непосредственной Киеву нет и ближайшим временем не предвидится … У (России) нет возможности, и она не скоро появится что-то сделать, даже если они накопят резервы», - сообщил Арестович, которого цитирует Интерфакс-Украина.

По его словам, такая же обстановка сейчас в районе Харькова, Чернигова и Сум, где наблюдаются небольшие тактические действия россиян.

Среди горячих точек Арестович назвал Мариуполь, зону операции Объединенных сил Украины. Николаев, а также направление в сторону Кривого Рога.