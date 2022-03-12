Российские дипломы больше не будут признаваться в мире

Российские дипломы об образовании больше не будут признаваться в мире, говорится в совместном заявлении Ассоциации по развитию университетских бизнес-школ (AACSB), Ассоциация выпускников бизнес школ (Business Graduates Association), Ассоциации MBA программ (AMBA) и глобальной сети бизнес-школ, компаний и ассоциаций, занимающихся развитием менеджмента (EFMD), пишет УНН.

«Наши коллеги из российских университетов, которые в течение многих лет сотрудничают и поддерживают наши глобальные сети, находятся в беспрецедентном и чрезвычайно сложном положении благодаря решениям и действиям своего правительства. Тем не менее, мы приняли коллективное решение приостановить всю деятельность по членству и аккредитации в российских учреждениях до дальнейшего уведомления», - говорится в заявлении.