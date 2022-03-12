Секретарь СНБО: Россияне планируют высадить десант в Одессе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал возможность вторжения российских войск в Одесскую область с Черного моря, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

Данилов отметил, что угроза с моря для Одессы не нова: «Попытка десантироваться с Черного моря планировалась еще три-четыре дня назад. Однако из-за непогоды противник отошел к Севастополю, а теперь возвращается обратно».

«Сейчас большое желание начать десантирование на территории Одессы и Одесской области. Но их там ждут и легкой прогулки у них там не будет. Мы понимаем, что там происходит. Ситуация там под контролем, там есть кому их встречать», – добавил Данилов.